Flüchtlingsquartier wird nach Mängeln geschlossen

Zahlen und Daten

Obsorge

Im Jänner 2016 hatte das Jugendamt (MA 11) für 826 unbegleitete minderjährige Fremde (UMF) die Obsorge inne. Ende November 2016 wurde der Höchststand von 1141 erreicht, derzeit hat die MA 11 für 542 UMF die Obsorge inne.

UMF-Quartiere in Wien

Insbesondere jüngere UMF sind bei Pflegeeltern oder in WGs der MA 11 untergebracht. Ab 2015 stieg die Zahl der UMF-WGs in Wien aufgrund großen Bedarfs stark an: 2014 gab es nur 11, Ende 2015 36, Ende 2016 64 und Ende 2017 35. Aktuell gibt es nur noch 28 UMF-WGs in Wien.