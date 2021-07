Flüchtlinge: Der Kardinal und seine neuen Fans

Mohamad flitzt auf dem Kellerei-Gelände der Winzer-Dynastie Jamek in der Wachau umher. Ohne dass sich seine Eltern Hamid, 42, und Malka, 40, Sorgen machen müssen, kann der Zweijährige Fangen spielen und herumtollen. Noch vor wenigen Wochen war die Angst um ihn berechtigt. Als Mohamad in seiner nordsyrischen Heimat Al Hasakah durch die Gassen rannte, waren rundherum Bombeneinschläge zu hören. Das ständige Zittern um das Leben des Zweijährigen und um das eigene sei für seine Eltern unerträglich gewesen, erzählen sie. Dank der Winzerfamilie Jamek können nun insgesamt zwei Flüchtlingsfamilien in ihren Ferienwohnungen in Joching bei Weißenkirchen eine neue und zugleich sichere Zukunft beginnen.

Die Fernsehbilder aus Syrien und das Chaos rund um die Flüchtlinge in Österreich haben Jutta Altmann, Chefin des Promi-Weinguts Jamek, betroffen gemacht. Daher hat sie vor wenigen Wochen einen Entschluss gefasst. "Weil wir freie Kapazitäten haben, war für uns klar, dass wir eine Zeit lang auf die Einnahmen durch die Vermietung der Ferienwohnungen verzichten und lieber Hilfe leisten wollen", so Altmann. Gesagt getan. Nachdem sie mit der Diakonie-Flüchtlingshilfe Kontakt aufgenommen hatte, konnten Anfang Oktober sowohl eine kurdische als auch arabische Familie aus Syrien in den Ferienwohnungen in Joching einquartiert werden.

Dass die Integration funktioniert, hat vor wenigen Tagen erstmals das Lichterfest zu Martini in der Pfarrkirche in Weißenkirchen gezeigt. "Hamid und Malka waren mit ihren beiden Kindern mit dabei. Ihre fünfjährige Tochter Siren hat während der Feier fleißig mitgesungen", freut sich Herwig Jamek, "das ist schon ein Ausdruck der Gemeinschaft."