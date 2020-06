Floridsdorf: Baubegehung im Islamzentrum

Man sei überhaupt den Anrainern so weit wie möglich entgegengekommen. So habe man etwa den Eingang des Zentrums verlegt, um den Verkehrslärm zu minimieren. Hinter dem Streit um technische Details steckt freilich ein ganz anderer Konflikt: ATIB, so der Vorwurf Niegls, stehe im Naheverhältnis zur fundamentalistischen Milli-Görüş-Bewegung. Zentren wie jenes in der Rappgasse, zu dem auch ein Kindergarten und ein kleines Lebensmittelgeschäft gehören soll, würden nur weiter die Entstehung einer Parallelgesellschaft fördern.

„Wenn wir so radikal wären, würden wir uns abschotten“, kontert Türe. Vielmehr lade man schon während der Bauphase laufend Anrainer zu Info-Veranstaltungen ein. „Wenn man mit ihnen persönlich spricht, sind auch die FPÖ-Funktionäre sehr nette Menschen. Abseits davon entstehen aber die Gerüchte über uns.“

Wann das Zentrum eröffnet wird, kann Türe derzeit noch nicht sagen. Dies hänge von der Finanzierung über Spenden ab. Ähnlich ungewiss ist die Situation im Islamzentrum in der Dammstraße ( Brigittenau), dessen geplanter Ausbau ebenfalls auf massiven Widerstand stößt. Türe: „Die Baugenehmigung gibt es schon. Derzeit suchen wir Investoren.“