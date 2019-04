Flammen in Einkaufszentrum in Simmering

In einem Kaffeehaus im Ekazent Einkaufszentrum in der Simmeringer Geringergasse war in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Flammen dürften schon längere Zeit unbemerkt gewütet haben. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte erst gegen 3.30 Uhr, als die Scheiben der Auslage durch die große Hitze zerbrachen. Es dauerte nicht lange, bis auch Straßenschilder, Gebüsche und Straßenlaternen vor dem Lokal Feuer fingen.