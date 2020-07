Finanz will Promi-Juwelier pfänden

"Die Kunstwerke wurden von uns beschlagnahmt. Wenn man so will, ist das eine Art Pfändung. Falls Klimitsch die Steuerschuld nicht zahlen kann, werden die Kunst­werke im Namen der Republik versteigert", sagt Perotti.

Parallel dazu ermittelt das Bundeskriminalamt wegen Geldwäsche. Dem Promi- Goldschmied drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Am Mittwoch wandert Klimitsch vermutlich in U-Haft. Er wird sich auf intensive Verhöre durch Kriminalisten einstellen müssen. Denn die Justiz will mehr über die dubiosen Hintermänner der Balkan-Goldimporte wissen.

Allerdings hat Klimitschs Anwalt Wolfgang Bernt schon in einem KURIER-Interview angekündigt: "Mein Mandant wird zu diesem heiklen Thema schweigen. Denn diese Leute haben ihn und seine Familie bereits mit dem Tod bedroht. Wenn er redet, ist sein Leben in Gefahr."

Für den inhaftierten Society-Juwelier geht es in den kommenden Tagen um die Dauer seiner Haftstrafe. Der Sprecher der Wiener Staatsanwaltschaft, Thomas Vecsey, gab allerdings zu bedenken: "Dass sich Klimitsch freiwillig gestellt hat, ist alleine noch kein Milderungsgrund. In Kombination mit seinem Geständnis kann sich das aber positiv auf den Urteilsspruch auswirken."