Filmriss im Zehnten: Kepler Kino sperrt zu

Für Filmliebhaber beginnt das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht: „Midnight in Paris“ und „Wie man leben soll“ waren die letzten Filme, die über die Leinwand des Favoritner Kepler Kinos geflimmert sind. Zu Neujahr stellte das bereits 1907 gegründete Lichtspielhaus seinen Betrieb ein. „Ich bin jetzt 65 und hab genug“, sagt Betreiberin Christine Münch.

Damit geht das Kinosterben in der Hauptstadt weiter: Während es 1988 noch 59 Betriebe gab, ist ihre Zahl mittlerweile auf 36 geschrumpft. Unter den Opfern sind so prominente Traditionshäuser wie das Auge-Gottes-Kino im 9. Bezirk, das erst im vergangenen März seine Tore für immer geschlossen hat. Oder das Flotten-Kino in der Mariahilfer Straße, in dessen Gebäude mittlerweile eine McDonald’s-Filiale ist. Kurz vor dem Zusperren stehen auch die Breitenseer Lichtspiele.