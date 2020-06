Fiakergesetz: „Praktisch ein Berufsverbot“

Martin Stelzel ist ein besonnener Mensch, doch wenn es um das neue Fiakergesetz geht, gerät er in Rage. „Die Stadt will die Fiaker loswerden. Sollen sie sie doch gleich an die Wand stellen." Der altgediente Fiaker steht in seinem Stall in Mariahilf und erzählt von besseren Zeiten. Von der Kindheit beim Großonkel im Kutschbetrieb, wie er einst mit dem Pferd Österreich bereiste oder auf der Bühne des Raimundtheaters stand. Im Hintergrund spielt das Radio die vierte Symphonie von Johann Wenzel Kalliwoda, die zwei Halblipizzaner Barbarella und Pamina stehen unruhig in ihren Boxen. Sie werden heute nicht ausfahren.

Ein neues Gesetz regelt die Ausfahrt für Fiakerkutschen. Pro Gespann gibt es entweder eine grüne oder eine rote Platzkarte. Mit einer grünen Karte darf ein Fiaker an ungeraden Tagen zu einem Stellplatz fahren, mit einer roten zu geraden. Unternehmer, die nur ein Gespann haben, dürfen so nur noch jeden zweiten Tag ausfahren. Stelzel hat eine grüne Karte, daher muss die Kutsche heute im Stall bleiben. „Dabei scheint die Sonne. Morgen regnet es, da darf ich dann fahren. Ein Irrsinn."