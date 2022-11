Festnahme nach versuchtem Diebstahl in Lokal nahe Schönbrunn

Die Gegend um Schloss Schönbrunn gehört zu den beliebten Ausflugszielen am Sonntagnachmittag. Auch die Lokale sind stark frequentiert. Das dürfte eine Diebesgruppe an diesem Sonntag versucht haben auszunützen.

Als nämlich ein 47-jähriger Mann in einem Lokal in der Schönbrunner Schloßstraße in Hietzing Platz nehmen wollte, kam ihm eine Gruppe von drei Personen entgegen. Weil diese ihn unangenehm angerempelt hatten, hätte er sofort seine Umhängetasche kontrolliert. Dabei habe der Mann bemerkt, dass eine schöne Summe Bargeld aus der Tasche gefehlt hätte.