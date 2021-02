Festnahme: Junge Frau in Wien-Favoriten mit Messer bedroht

Aus aktuell noch unbekannten Gründen soll ein 34-jähriger Tunesier am Donnerstagvormittag eine 19-Jährige Frau verfolgt und sie mit einem Messer bedroht haben. Die Frau lief davon und verständigte die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Landgutgasse in Wien-Favoriten vorläufig festnehmen und das Stanleyesser sicherstellen. Die 19-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der 34- Jährige befindet sich in einer Justizanstalt.

