Festnahme in Wien-Ottakring: Offenbar Verwirrter brüllte aus Fenster

Beamte der Polizeiinspektion Koppstraße und Brunnengasse wurden in der Nacht auf Dienstag wegen eines Mannes alarmiert, der am Fenster einer Wohnung in Wien-Ottakring stand und dabei unverständliche vor sich hin schrie. Als die Polizisten in der Hasnerstraße ankamen, reagierte der Mann nicht. Selbst als sie an die Wohnungstür klopften

Da diese auch nach wiederholtem Klopfen nicht geöffnet wurde und die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der Mann in einer Notlage war bzw. eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellte, wurde die Tür aufgebrochen.

Der Bewohner, ein 22-jähriger Gambier, stand nach wie vor vor dem offenen Fenster. Rasch stellte sich heraus, dass er alleine in der Wohnung war. Die Beamten versuchten erneut, Kontakt aufzunehmen und den jungen Mann dazu zu bringen, sich vom geöffneten Fenster zu entfernen.