Festnahme in Wien-Donaustadt nach Attacken auf Mutter und Schwester

Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen und anschließend angezeigt worden, nachdem er seine Schwester und seine Mutter bedroht und attackiert haben soll. Das aggressive Verhalten des jungen Mannes setzte sich gegen 14.00 auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt fort. So soll er einen Beamten an den Oberarmen gepackt haben und die Polizisten zum Verlassen der Wohnung aufgefordert haben.

Nachdem er dann versuchte, einen weiteren Polizisten mit einem Faustschlag zu attackieren, wurde der rabiate 19-Jährige wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ebenfalls ausgesprochen. Die Polizisten wurden bei dem Familienstreit in der Wagramer Straße nicht verletzt, die leicht verletzte 19-Jährige lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

