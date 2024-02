Frau geohrfeigt und Hund getreten: Verdächtiger mehrfach angezeigt

In der Brigittenau kam es Mittwochfrüh in einer Wohnung zu einem lautstarken Streit - so laut, dass besorgte Nachbarn die Polizei riefen. Als die Beamten eintrafen, war die Auseinandersetzung in dem Mehrparteienhaus noch im Gange.

Wie sich herausstellte, befand sich in der Wohnung ein Pärchen, beide 22 Jahre alt, und ein Hund. Bei der Befragung der Frau gab diese an, dass der 22-jährige syrische Staatsangehörige sie geohrfeigt und mit Fäusten geschlagen haben soll. Der Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Polizisten offenbar äußerst aggressiv, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.