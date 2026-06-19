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Wien

Nach zweifacher Flucht: Festnahme bei Drogenschwerpunkt

Im Zuge einer Schwerpunktaktion am Mariahilfer Gürtel wurde ein 57-jähriger Deutscher nach erneutem Fluchtversuch festgenommen.
19.06.2026, 14:15

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität am Mariahilfer Gürtel im 15. Wiener Gemeindebezirk kam es am Donnerstagnachmittag zu einem dramatischen Einsatz: Zwei Männer sollen beim Anblick von Polizisten der Bereitschaftseinheit die Flucht ergriffen haben – einer von ihnen wurde schließlich festgenommen, nachdem er laut Polizeiangaben einen Beamten zur Seite gestoßen hatte.

Flucht, Verfolgung und Drogenfund am Mariahilfer Gürtel

Der Vorfall ereignete sich am 18. Juni 2026 gegen 16:15 Uhr. Beamte der Bereitschaftseinheit wurden im Zuge der Schwerpunktaktion auf zwei Männer aufmerksam, die unmittelbar nach dem Erblicken der Polizisten zu flüchten versuchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten beide Verdächtigen angehalten werden. Im Rahmen der darauffolgenden Personenkontrollen nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden mutmaßlich Cannabis sowie Substitol-Tabletten sichergestellt.

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Eskalation und Festnahme: Polizist gestoßen

Die Situation eskalierte, als die Polizisten feststellten, dass gegen einen der beiden Männer – einen 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen – offene Strafakten in Höhe von mehr als 4.000 Euro bestehen. Als dem Mann dies mitgeteilt wurde, stieß er einen Polizisten zur Seite und versuchte erneut zu flüchten. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen, wobei laut Polizei Körperkraft angewendet werden musste.

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