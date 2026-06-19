Nach zweifacher Flucht: Festnahme bei Drogenschwerpunkt

Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität am Mariahilfer Gürtel im 15. Wiener Gemeindebezirk kam es am Donnerstagnachmittag zu einem dramatischen Einsatz: Zwei Männer sollen beim Anblick von Polizisten der Bereitschaftseinheit die Flucht ergriffen haben – einer von ihnen wurde schließlich festgenommen, nachdem er laut Polizeiangaben einen Beamten zur Seite gestoßen hatte.

Flucht, Verfolgung und Drogenfund am Mariahilfer Gürtel

Der Vorfall ereignete sich am 18. Juni 2026 gegen 16:15 Uhr. Beamte der Bereitschaftseinheit wurden im Zuge der Schwerpunktaktion auf zwei Männer aufmerksam, die unmittelbar nach dem Erblicken der Polizisten zu flüchten versuchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten beide Verdächtigen angehalten werden. Im Rahmen der darauffolgenden Personenkontrollen nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden mutmaßlich Cannabis sowie Substitol-Tabletten sichergestellt.