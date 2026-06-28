Nach Tagen ohne Warmwasser: Fernwärmeversorgung in Wien wieder hergestellt

Gute Nachrichten für Bewohnerinnen und Bewohner im Westen Wiens: Wiener Netze und Wien Energie haben die Arbeiten an der Flötzersteig-Leitung am Samstagabend abgeschlossen. Die Fernwärmeversorgung wurde schneller als geplant wiederhergestellt, teilte Wien Energie am Sonntag mit.

Nach dem Befüllen der rund 3,2 Kilometer langen Leitung in der Nacht auf Sonntag wurden am Vormittag alle rund 140 Hausstationen wieder in Betrieb genommen, hieß es.

Anlageteile mussten modernisiert werden Bis Sonntagnachmittag seien alle betroffenen Haushalte wieder vollständig mit Warmwasser versorgt, schrieb Wien Energie in einer Mitteilung. Die notwendigen Maßnahmen zur langfristigen Sicherung und weiteren Verbesserung der Fernwärmeversorgung im Westen Wiens wurden damit schneller als ursprünglich geplant umgesetzt. Die erforderliche Lieferunterbrechung für die betroffenen Haushalte wurde verkürzt. Im Mittelpunkt standen notwendige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten an der sogenannten Flötzersteig-Leitung. Diese Leitung bringt seit den 1960er-Jahren Fernwärme von der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig zu den Wienerinnen und Wienern. Heuer mussten auf mehreren Kilometern Anlagenteile modernisiert und Armaturen erneuert werden. Gleichzeitig wurden auf dem Gelände der Klinik Ottakring wichtige Ausbauarbeiten umgesetzt. Das Krankenhaus wird bis 2040 modernisiert, auch die Wärmeversorgung wird im Zuge dessen zukunftsfit gemacht.