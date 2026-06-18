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Wien

Kein Warmwasser wegen Wartung: Duschen beim SK Rapid

140 Häuser sind von der Wartung betroffen. Sie wird von 25. bis 29. Juni andauern. Duschmöglichkeiten gibt es in Sportstätten und Containern.
18.06.2026, 08:35

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Ein einzelner Wassertropfen hängt an der Spitze eines dunklen Wasserhahns.

Für die angekündigte Wartung der Fernwärme-Leitung Flötzersteig in Wien-Penzing und Ottakring sind nun vier Dusch-Container-Standorte und vier Duschmöglichkeiten in Sportstätten, darunter beim Fußball-Bundesligisten SK Rapid, bekanntgegeben worden. 

In dem Gebiet werden zudem Wertkarten für die Wiener Bäder verteilt, teilte Wien Energie mit. Die Bewohner der 140 von der Leitungssanierung betroffenen Häuser haben von 25. Juni, 06.00 Uhr bis 29. Juni, 09.00 Uhr kein Warmwasser.

Warum 140 Wiener Häuser tagelang kein warmes Wasser haben

Barrierefreie Duschmöglichkeiten organisiert

Die mobilen Dusch-Container befinden sich bei der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig, dem Matznerpark, dem Gustav-Klimt-Park und im Bereich Zwinzgasse. Weiters können die Duschen bei den Sportvereinen SK Rapid, SK Slovan HAC, FV Austria XIII und dem SC Red Star Penzing genutzt werden. Für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen mit erhöhten Pflegebedürfnissen wird der Zugang zu barrierefreien Duschen und ein Fahrtendienst organisiert, hieß es in der Aussendung.

Die Arbeiten der Wiener Netze und von Wien Energie "dienen der langfristigen Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit sowie dem weiteren Ausbau der Fernwärme, unter anderem auf dem Gelände der Klinik Ottakring", wurde betont. "Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner eine Belastung darstellt. Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig, um auch in Zukunft eine sichere Fernwärmeversorgung in den betroffenen Grätzeln gewährleisten zu können", erläuterte Wien-Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky.

Arbeiten alternativlos

Art, Dauer und Umfang der Arbeiten seien alternativlos. Das Alter und die Beschaffenheit des Netzes machen das Vorgehen demnach notwendig. Die Flötzersteig-Leitung, die Wärme von Österreichs ältester Müllverbrennungsanlage zu den Haushalten bringt, ist seit 1963 in Betrieb. Es brauche Wartungsarbeiten auf einer Länge von mehr als drei Kilometern. Auf dem Gelände der Klinik Ottakring werden unter anderem eine neue Gebietsumformer- und Pumpstation errichtet, neue Leitungen an das Fernwärmenetz angebunden sowie bestehende Schachtbauwerke erweitert. Die Klinik Ottakring wird, ebenso wie das Hanusch-Krankenhaus, auch während der Arbeiten durchgehend mit Wärme versorgt.

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Die Arbeiten finden laut Wien Energie im Juni statt, weil die Maßnahmen nur während des Generalstillstands der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig durchgeführt werden können. Die Wiener Müllverbrennungsanlagen laufen durchgehend, einmal pro Jahr müssen sie in Revision. Das geschieht im Sommer, wenn der Fernwärme-Bedarf niedriger ist.

Penzing Ottakring Wien
Agenturen  | 

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