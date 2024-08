Favoriten: Vater attackierte Sohn mit Messer

Bei einem Streit um Geld hat ein Mann am Freitagabend seinen Sohn in Wien-Favoriten mit einem Küchenmesser verletzt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war ein 40-jähriger Mann gegen 20.45 Uhr in eine Favoritner Polizeiinspektion gekommen und hatte gesagt, dass er bei einem Streit von seinem Vater mit einem Küchenmesser verletzt worden sei.

Die Polizisten verständigten die Berufsrettung, die das Opfer notfallmedizinisch versorgte und es in ein Krankenhaus brachte.