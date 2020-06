Favoriten: Streit um Frau endete mich Messerattacke

Am Montagnachmittag wurden Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof wegen einer Messerattacke zu einer Wohnung in der Alxingergasse alarmiert. Dort fanden sie einen Mann mit eingebundener Hand und einem Küchenmesser in Händen vor.

Der Verletzte sagte, mit dem neuen Freund seiner Ex-Freundin in Streit geraten zu sein, woraufhin der Kontrahent ein Messer zog und ihm in den Bauch stechen wollte. Es gelang ihm den Angriff mit der Hand abzuwehren und seinem Kontrahenten das Messer abzunehmen, wobei er sich die Verletzungen an der Hand zugezogen haben soll.

Drogen gefunden

Der Beschuldigte, ein 51-jähriger Österreicher, wurde in der Wohnung widerstandslos festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten das Küchenmesser und eine geringe Menge Cannabis auf dem Wohnzimmertisch sicher.