Favoriten: SPÖ-Konkurrenz in Bedrängnis

Im Zuwanderer- und Arbeiterbezirk Favoriten ist die SPÖ zwar noch immer eine Macht. Seit 1946 gab es hier nur sozialdemokratische Bezirksvorsteher. Allerdings haben die Roten viel von ihrem Vorsprung auf die FPÖ eingebüßt. 2015 fiel das Ergebnis denkbar knapp aus (Grafik): 25 Mandate entfielen auf die SPÖ, 24 auf die Blauen – ursprünglich zumindest.

Denn auch die FPÖ hat einen Verfolger. Von den 24 blauen Bezirksmandataren wechselten zuletzt fünf zum Team HC Strache.

Für die SPÖ geht Bezirkschef Marcus Franz, der 2017 Langzeitbezirkschefin Hermine Mospointner nachfolgte, als Spitzenkandidat in die Wahl. Er will die Angebote für Kinder und Jugendliche ausbauen, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum – insbesondere am Quellenplatz – heben sowie mehr Ärzte in den Bezirk locken.

Alkoholverbote & Bürgerbeteiligung

Um sich gegen SPÖ und Strache zu behaupten, fordert FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan Berger mehr Sauberkeit auf Reumann- und Keplerplatz sowie Alkoholverbote auf beiden Plätzen. Zudem müsse jede U1-Garnitur bis zur Endstation Oberlaa fahren und nicht nur jede zweite. Apropos Oberlaa: Die Verbauung des Südraums lehnt die FPÖ kategorisch ab.