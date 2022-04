Favoriten: Hunde bellten zu laut in Hundezone, Männer drohten mit Umbringen

Vier Männer gerieten Dienstagabend in einer Hundezone am Antonsplatz in Streit. Auslöser dürfte ausgerechnet zu lautes Bellen von Hunden gewesen sein. Ein 21-jähriger Deutscher und ein 25-Jähriger beschwerten sich daraufhin bei den Hundehaltern - 31 und 40 Jahre alt. Ein Wort ergab das andere. Und plötzlich sollen die jüngeren Männer mit dem Umbringen gedroht haben.

Pfefferspray eingesetzt

Laut Polizei griff der 31-jährige Österreicher daraufhin zu einem Pfefferspray und setzte es auch ein. Verletzt wurde dabei allerdings keiner.

Dennoch war der Streit nicht unbemerkt geblieben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden alarmiert. Die beiden jüngeren Männer wurden wegen gefährlicher Drohung vorläufig festgenommen. Der 31-Jährige wegen Verdachts der versuchten Körperverletzung angezeigt.