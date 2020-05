Favoriten: Fahndungserfolg nach Schreckschussabgabe der WEGA

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Zielfahndung, konnten Freitagmittag in der Kiurinagasse einen 32-jährigen Georgier festnehmen. An der Festnahme in Wien-Favoriten, der intensive Fahndungsmaßnahmen vorausgingen, war auch die Sondereinheit WEGA beteiligt.

Gegen den Mann bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen diverser Strafrechtsdelikte, insbesondere wegen des Verdachts des mehrfachen Einbruchsdiebstahls in Kellerabteile.

Der 32-Jährige versuchte zwar zu flüchten. Die kurze Flucht konnte jedoch durch Abgabe eines Schreckschusses in die Erde beendet werden.

