Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Versuchter Einbruch in Favoriten: E-Scooter-Fahrer in Einkaufszentrum festgenommen

Ein 20-jähriger Verdächtiger soll in Wien-Favoriten versucht haben, mit E-Scooter und Kombizange in Geschäfte einzubrechen.
08.06.2026, 13:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein ungewöhnlicher Einbruchsversuch hat am Sonntagabend die Polizei im zehnten Wiener Gemeindebezirk auf den Plan gerufen. Gegen 21:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse alarmiert, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass ein E-Scooter-Fahrer gegen die Tür eines Geschäfts in Wien-Favoriten gefahren sein soll. Vor Ort machten die Polizisten eine überraschende Entdeckung: Im Inneren eines Einkaufszentrums trafen sie auf einen Mann, der eine Kombizange in der Hand hielt.

Wien: Einbrecher bekam mehrere Schläge ins Gesicht

E-Scooter als Einbruchswerkzeug

Laut Ermittlungen soll der Verdächtige zunächst mit seinem E-Scooter gegen die Rollgitter von zwei Geschäften gefahren sein. Anschließend soll er die Glasschiebetür des Einkaufszentrums gewaltsam aufgedrückt haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren des Gebäudes soll er dann versucht haben, die Eingangstüren der beiden Geschäfte mithilfe der Kombizange aufzubrechen – offenbar ohne Erfolg. Die Polizisten stellten ihn noch am Tatort.

E-Scooter Kontrollen in Wien: 22 manipulierte Roller gestoppt

Festnahme und Drogenbeeinträchtigung

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Er wurde vorläufig festgenommen, die sichergestellte Kombizange wurde als Beweismittel eingezogen. Ein hinzugezogener Amtsarzt stellte beim Verdächtigen eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Der Mann steht im Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls. Die weiteren Ermittlungen sind derzeit im Gange.

Blaulicht Favoriten Wien
kurier.at  | 

Kommentare