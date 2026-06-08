Versuchter Einbruch in Favoriten: E-Scooter-Fahrer in Einkaufszentrum festgenommen

Ein ungewöhnlicher Einbruchsversuch hat am Sonntagabend die Polizei im zehnten Wiener Gemeindebezirk auf den Plan gerufen. Gegen 21:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse alarmiert, nachdem Zeugen gemeldet hatten, dass ein E-Scooter-Fahrer gegen die Tür eines Geschäfts in Wien-Favoriten gefahren sein soll. Vor Ort machten die Polizisten eine überraschende Entdeckung: Im Inneren eines Einkaufszentrums trafen sie auf einen Mann, der eine Kombizange in der Hand hielt.

E-Scooter als Einbruchswerkzeug Laut Ermittlungen soll der Verdächtige zunächst mit seinem E-Scooter gegen die Rollgitter von zwei Geschäften gefahren sein. Anschließend soll er die Glasschiebetür des Einkaufszentrums gewaltsam aufgedrückt haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren des Gebäudes soll er dann versucht haben, die Eingangstüren der beiden Geschäfte mithilfe der Kombizange aufzubrechen – offenbar ohne Erfolg. Die Polizisten stellten ihn noch am Tatort.