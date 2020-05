Favoriten: Das frierende Klassenzimmer

Dass die Schüler in Winterkleidung in der Klasse sitzen müssen, gehöre sicher nicht zum Alltag, betont Direktor Franz Wendelberger. „Aber ich stehe dazu, dass es zeitweise Probleme mit der Heizung gegeben hat. Das Problem ist: Wir als Schule haben keinen Einfluss auf die Regulierung.“

Wie bei rund 60 weiteren Schulen in Wien und anderen Gebäuden im Besitz der Bundesimmobiliengesellschaft wird auch beim Laaerberggymnasium die Heizung von privaten Firmen extern geregelt. Im aktuellen Fall ist es Siemens. Ziel dieses seit mehreren Jahren laufenden sogenannten Contracting-Projekts ist die Einsparung von 20 Prozent der Energiekosten.

Das gelingt zwar, doch bei der Feinabstimmung der vertraglich fix vorgegebenen Raumtemperatur (z.B. 21 Grad in den Klassenzimmern, 18 Grad auf den Gängen) kommt es bisweilen zu Problemen. „Das System am Laaerberg ist auf hohe Volllast bei sehr niedrigen Temperaturen ausgelegt. In der Übergangszeit, wenn es zwischen fünf und zehn Grad hat, gibt es Schwierigkeiten, das Level zu halten“, sagt Martin Kapoun, der im Stadtschulrat für das Projekt zuständig ist. Einer seiner Experten soll nun die Schule besuchen. Kapoun geht davon aus, dass der Betreiber an der Grenze operiert, um das Sparziel zu erreichen.

Bei Siemens weist man das zurück: „Von unserer Seite wird die festgelegte Temperatur eingehalten.“ Man könne die vorgeschriebenen Werte von sich aus gar nicht ändern.