Farbattacke auf Prada und Nobelhotel in Wiener Innenstadt

Die für ab dieser Woche angekündigte neue Protestwelle der Klimaschützer der Letzten Generation ging am Dienstag weiter. Schon am Montag hatten die Aktivisten den Verkehr am Schwedenplatz blockiert.

Am Dienstag wählten sie die Wiener Innenstadt als Ziel. Mit einem präparierten Feuerlöscher sprühten sie orange Farbe unter anderem auf die Fassade des Nobelgeschäfts Prada oder das Park Hyatt. Man wolle damit das Ausmaß des Schadens aufzeigen, der von den Reichsten ausgeht, erklärten die Aktivisten. Passend dazu das Transparent: "Euer Luxus sind unsere Hitzewellen".