Der „Swiftie-Baum“ in der Corneliusgasse ist seit den abgesagten Taylor-Swift-Konzerten vor zwei Jahren wohl einer der bekanntesten Bäume Wiens. Bis heute reisen Fans aus aller Welt an, um ihn mit Freundschaftsbändchen zu schmücken. Im Sommer muss der Baum einem Klima-Projekt weichen – der KURIER berichtete. Vor der dortigen Volksschule wird ein „begrüntes Beschattungselement“ geplant, um Schatten zu spenden. Genau dort, wo der „Swiftie-Baum“ steht. Neuer Baum mit lila Blüten Ein neuer Baum wurde aber bereits ausgesucht – die Bezirksvorstehung entschied sich mit der Community gemeinsam erneut für einen „Hibiscus syriacus“. „Wir wollten auch wieder einen Baum mit lila Blüten, weil Taylor Swift in dem Song ’Eldest Daughter’ von “Lilac“, also Flieder singt. Außerdem kommt der Baum mit diesen Blüten auch so in der Swift- Doku vor, ist also auch wichtig für den Wiedererkennungswert“, erklärte Lex Dimitrijevic, Organisatorin der Swiftie Nights. Die Entscheidung, den Baum zu fällen, sorgte in der Swiftie-Community damals für große Betroffenheit. Die Situation habe sie und viele andere Swifties sehr traurig gestimmt, schilderte Dimitrijevic.

Persönliche Geschichten „Wir wissen aus unserer Community, wie viele persönliche Geschichten und Erinnerungen mit diesem Ort verbunden sind. Für viele ist ein Besuch dort ein fester Bestandteil ihrer Reise nach Wien“, betont sie. Nachdem bekannt wurde, dass der Baum auch wegen seines Alters gefällt werden muss, wandte sich die Bezirksvorstehung an die Community. „Bei dem Treffen waren auch Vertreter der Wiener Stadtgärten da, die uns erklärt haben, warum der Baum gefällt wird“, erklärte Dimitrijevic. Die Standfestigkeit des Hochstammstrauches, der dort seit 2010 steht, sei auch schon durch zahlreiche Stürme in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte man seitens des Bezirks. Fällung im Herbst Gefällt wird der Baum laut Otto Steinbach, Sprecher der Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ), im Herbst. Rund um den 7. August – dem Tag, an dem vor zwei Jahren das erste Taylor-Swift-Konzert hätte stattfinden sollen – veranstaltet die Community erneut zahlreiche Events. Diese Zusammenkünfte der Fans wartet man seitens des Bezirks noch ab. „Im Oktober oder November wird dann der Baum neu gesetzt. Der alte wird recycelt. Wir werden unsere Gärtner bitten, den Baum in Stücke zu schneiden“, sagte Steinbach. Diese Stücke werden der Swift-Community übergeben.