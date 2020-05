Fans der Fußgängerzone im Aufwind

Vanessa Huber ist Anrainerin in der Gumpendorfer Straße. Sie wird gegen die neue Mariahilfer Straße stimmen: „Manche Dinge sind gut wie sie sind. Alles muss nicht verändert werden.“ Dennoch glaubt auch sie, dass die Mehrheit dafür stimmt. Andere wollen dagegen ankämpfen: „Ich werde alles daran setzen, dass diese chaotischen Zustände zurückgeführt werden“, sagt der streitbare Verleger Christian Mucha. Ihm stoßen die Sperren der Querungen sauer auf: „Die neue Verkehrsorganisation ist der größte Wahnsinn überhaupt.“

„Es war total dumm, etwas an der Mariahilfer Straße zu ändern“, sagt Plattenladenbesitzer Jean-Marc Teuchtler. Der Bezirk sei so geteilt worden, Parkplätze seien verloren gegangen. „Ich hoffe, es wird wieder so, wie es war. Alle in unserem Haus sind dagegen“, sagt Teuchtler.

In der Neubaugasse ist man froh, dass der 13A nun doch nicht in beide Richtungen geführt wird. Dafür kann sich Karlheinz Peter, Besitzer eines Handarbeitsladens, sogar mit der neuen Fußgängerzone anfreunden: „Es wäre bitter, wenn die Mehrheit für einen Rückbau stimmen würde, nachdem man so viel Geld in die Umgestaltung investiert hat.“