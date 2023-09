Familienstreit eskalierte: Vater griff Söhne mit Messer an

Ein Familienstreit ist am Samstagvormittag in einem Gemeindebau in der Troststraße in Wien-Favoriten eskaliert: Nachdem zwei Männer das Gespräch mit ihrem 48-jährigen Vater suchten, weil er am Vortag ihre Mutter geschlagen hatte, griff der 48-Jährige zu einem Messer.

Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte er die beiden Söhne und verfolgte sie bis auf die Straße. Daraufhin schritt ein Unbeteiligter ein und gab zwei Schreckschüsse ab, berichtete die Polizei.