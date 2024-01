Wien-Penzing: Sohn drohte seinem Vater nach Streit mit Ermordung

In Wien-Penzing kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 46-jährigen Vater und 19-jährigen Sohn. Der Steit eskalierte und sie gerieten aneinander. Sowohl Vater als auch Sohn sollen sich zu diesem Zeitpunkt in einem betrunkenem Zustand befunden haben. Die Mutter und Ehefrau hat den Streit mit eigenen Augen miterlebt und verständigte sofort die Polizei.

➤ Mehr lesen: Wien: Mann attackierte Frau mit Messer, Opfer flüchtete in Hof