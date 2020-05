Falschparker bremsen Öffis aus

Verschärft haben das Problem die neuen ULF-Garnituren. Sie sind zehn Zentimeter breiter als die alten Garnituren. Daher ist es besonders wichtig, nicht auf der betonierten Gleisplatte in der die Schienen eingebettet sind, zu parken. Nur so ist man von einer Strafe gefeit. "Denn wir verständigen sofort die Feuerwehr, die uns den Weg freimacht. Dennoch kann ein einziges Auto eine stark frequentierte Straßenbahnlinie für bis zu 40 Minuten lahmlegen und Verspätungen für Tausende Fahrgäste verursachen", berichtet Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.



Daher haben die Verantwortlichen nun ein Programm zur Entschärfung von besonders heiklen Punkten gestartet. In der Währinger und in der Lainzer Straße sowie der Siebensterngasse wurden Gehsteige verschmälert. Dort wo es notwendig war, mussten auch Parkplätze geopfert werden. Trotzdem bleibt die Währinger Straße mit ihren vielen Straßenbahnen ein Hot-Spot für die Linien.



Bei der Feuerwehr nimmt man die Probleme der Wiener Linien ernst: "Es ist sinnvoll, dass wir das machen, denn niemand ist schneller am Einsatzort als wir", erklärt Alexander Markl, Pressesprecher der Wiener Feuerwehr. Oftmals gehe es nur um ein kurzes Verrücken des Autos. Mit Wagenheber und Rollwagerln, die unter die Reifen gelegt werden, kann das Auto von Feuerwehrmännern einfach verschoben werden.



Dass die Feuerwehrleute über diese "niederen" Aufgaben nicht erfreut sind, verneint Markl. "Es ist die Aufgabe der Feuerwehr, so schnell wie möglich zu helfen, ob das ein Brand oder eine blockierte Bim ist", erklärt Markl. Dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht gerade günstig ist, versteht sich jedoch von selbst. 220 Euro pro angefangener Stunde wird dem Falschparker verrechnet. Dazu kommen Kosten der Wiener Linien für etwaige Überstunden und eine Verwaltungsstrafe. "Das kann gleich mal ein paar Hundert Euro kosten", sagt Gries. Geld, das man besser investieren kann.