Falschaussage im Seisenbacher-Prozess: Drei Monate bedingt

Ein langjähriger Freund des im Dezember 2019 wegen Kindesmissbrauchs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilten zweifachen Judo-Olympiasiegers Peter Seisenbacher ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen falscher Zeugenaussage nicht rechtskräftig zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Im November 2019, als der Freund Seisenbachers in dessen Prozess gegen ihn aussagen musste, erklärte der 64-Jährige dann, Seisenbacher habe ihm auf die Frage nach einem möglichen Kindesmissbrauch "so ein Lächeln geschenkt", aber nicht mit Worten Stellung bezogen. Er habe das Lächeln "damals als ein Ja empfunden ".

Der 64-Jährige, den mit Seisenbacher eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet, hatte diesen am Rande einer Hochzeit mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, als diese sich erstmals in Judo-Kreisen herumzusprechen begannen.

"Ich bin nicht schuldig. Ich habe immer versucht, die Wahrheit zu sagen", meinte der Angeklagte eingangs der Verhandlung. Er bekräftigte, Seisenbacher habe seinerzeit "nur gelächelt". Das, was er laut Polizeiprotokoll bei seiner Erstbefragung ausgesagt haben soll, "hat er (Seisenbacher, Anm.) in der Form nicht gesagt", behauptete der 64-Jährige.

Als der Gesuchte im Sommer 2022 von einer Polizeidienststelle telefonisch erreicht wurde, soll er - wie aus einem Aktenvermerk hervorging, den die Richterin verlas - gepoltert haben: "Mir reicht es jetzt! Ich werde gesucht wie ein Verbrecher! Lassen Sie mich in Ruhe!"

Schließlich wurde gegen den 64-Jährigen sogar eine Festnahmeanordnung erlassen und vollzogen. Vom 2. bis zum 5. August 2024 saß er in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in Haft, weil das Gericht den Eindruck hatte, er wolle sich seiner Verhandlung entziehen. Letzteres sei nicht die Intention seines Mandanten gewesen, versicherte Verteidiger Lehofer: "Das war in keiner Weise eine Missachtung des Gerichts". Der Mann habe das Verfahren wohl "in dem Umfang nicht ernst genommen".