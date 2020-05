Fall Bakary J.: Verhöhnung eines Folteropfers

Worum es auch geht, erklärte einer der Täter im ORF – nämlich um "die finanzielle Existenz". Das Opfer klagt auf Schadenersatz und das Innenministerium will sich das Geld von den Ex-Beamten zurückholen. Die Republik zieht das Verfahren in die Länge, auch weil ein Gutachter bestellt wurde, dessen Expertise Rast ablehnt. Der Psychiater, der die Folter als "Unbill" bezeichnet, beschäftigt sich mit J.s Flucht aus seiner Heimat, anstatt die Fragen des Gerichts sachlich abzuhandeln. "Es ist eine Schande, wie die Republik mit diesem Fall umgegangen ist", sagt Manfred Nowak, Menschenrechtsexperte der Uni Wien, der J. in der Schubhaft besucht und den Prozess gegen die Polizisten mitverfolgt hat. Der Staatsanwalt hatte auf eine härtere Strafe für sie verzichtet, eine Reaktion, die selbst bei Bagatellen Seltenheitswert hat und die der Behördensprecher als "Sauerei" bezeichnete. Die Anwältin der Ex-Polizisten, die sich einen Mediensprecher zugelegt hat, ist nicht erreichbar. Zurück bleibt J. Er ist "verängstigt". Er hat auch Angst, dass ihm eine Straftat untergeschoben wird.