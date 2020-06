Falcos "Mamsch" hinterlässt zwei Millionen

Maria Hölzel war nicht nur bei den Falco-Fans hoch respektiert, sondern auch in ihrem Heimatgrätzel in Wien-Margareten. Die ehemalige Filialleiterin einer Putzerei in Wien-Penzing galt als streng und war nicht nur ein Mal auf Entschuldigungstour in den Schulen, die Hans Hölzel besuchte, und in umliegenden Geschäften, um die mehr oder weniger lustigen Streiche ihres Sohnes geradezubiegen. Noch Jahrzehnte später berichteten Lehrer am Rainergymnasium und Geschäftsleute auf der Margaretenstraße von der liebevollen Mutter mit dem ungezogenen Sohn, der auch mal Steine auf Personen warf. Ihr Sohn war dennoch immer ihr Ein und Alles. Auf Conny de Beauclairs Facebook-Seite, auf der ihr Tod bekannt gegeben wurde, finden sich zahlreiche Beileidskundgebungen: "R.I.F. Maria Hölzel, liebe Grüße an Hans beim Wiederseh’n!", war etwa dort zu lesen.