Fakten-Check: Flüchten die Wiener aus ihrer Stadt?

Foto: /Privat Markus Habenreich ist vergangenes Jahr von Bisamberg (Bezirk Korneuburg) nach Wien-Alsergrund gezogen. Der 33-Jährige hatte sich von seiner Freundin getrennt und konnte alleine die Miete für die Wohnung in NÖ nicht mehr aufbringen. Jetzt teilt er sich mit zwei Mitbewohnern eine 125-Quadratmeter-Wohnung in Wien. Für seinen Job als Sozialarbeiter pendelt er nun täglich nach Stockerau (Bezirk Korneuburg). "In Bisamberg war das Freizeitangebot teilweise schon etwas öde", sagt Habenreich. "Für Wien spricht einfach, dass alle sozialen Kontakte und Lokalitäten schnell erreichbar sind. Außerdem gibt es deutlich mehr Freizeitmöglichkeiten", ergänzt der 33-Jährige.

Dass es in Wien weniger grün ist, stört den Sozialarbeiter auch nicht. "Die Donauinsel und der Wienerwald sind so schnell erreichbar, da kommt man auch auf seine Kosten", sagt er. Demnächst möchte er mit seiner neuen Freundin zusammenziehen – dieses Mal aber in Wien. Außerdem möchte er sich selbstständig machen, was wegen der Infrastruktur auch in Wien einfacher sei.

"Verkehr in Wien war unerträglich"

Foto: /Privat Georg Wittberger ist 2015 mit seiner Familie von Wien-Liesing nach Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) gezogen: „Wien war nicht mehr die Stadt, in der ich mich wohlfühle bzw. wo ich meine Kinder aufwachsen lassen will.“ Vor allem die Verkehrspolitik sei „provozierend“ gewesen, weil man zur Nutzung der „öffentlichen Verkehrsmittel gedrängt“ werde. Aber auch mit dem Kindergarten seines Sohnes war Wittberger unzufrieden: „Weil viele andere Kinder kein Deutsch konnten, hat sich auch die Sprache von meinem Kind verschlechtert, anstatt dass sie weiter gefördert wurde.“ Am meisten schockierte es ihn, als sein Sohn plötzlich „Meine Haus und meine Auto“ sagte, obwohl er es bereits besser wusste.

Ausschlaggebend für den Umzug war schlussendlich dennoch das notwendige zusätzliche Kinderzimmer für den Nachwuchs. Wittberger ist aber zufrieden mit seiner Entscheidung. „In NÖ wird geschaut, was die Bewohner beim Verkehr brauchen und dann schnell umgesetzt. Auch die Situation im Kindergarten ist besser“, findet er.

"In inneren Bezirken ist es schöner"

Foto: /Privat Selina Böck ist Anfang September von Baden nach Wien-Ottakring gezogen. Sie hatte zuvor an der Fachhochschule Wiener Neustadt ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen. Die Wohnung teilt sie mit ihrem Freund, Florian Bohnert, der aus Deutschland hierhergezogen ist.

„Für mich war die Arbeitssuche nicht das vorrangige Motiv. Ich hätte auch in Baden oder Mödling als Krankenschwester einen Job gefunden“, sagt die 21-Jährige. „Aber wir wollten in eine große Stadt, raus aus Baden“, fährt sie fort. Wien hat sie schon immer gereizt. „Hier ist immer was los, da wird es nicht langweilig“, sagt sie.

Das Paar wohnt in einer Zweizimmer-Wohnung direkt am Gürtel. „Den Lärm muss man da in Kauf nehmen, aber wir finden es nicht schlimm“, sagt Böck. Die meiste Zeit verbringen sie in den Bezirken innerhalb des Gürtels. „Da ist es schon schöner“, sagt sie lachend.