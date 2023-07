Wieder neuer Radler-Rekord in Wien - wenn auch nur knapp

Das Fahrrad boomt in Wien ungebremst: Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ wurde im ersten Halbjahr in der Bundeshauptstadt wieder ein neuer Rekord aufgestellt. Bei allen Radverkehrszählstellen waren laut VCÖ in Summe 5,62 Mio. Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Das waren so viel wie noch nie.

Der Wert aus dem ersten Halbjahr 2022 wurde um 49.000 übertroffen - obwohl es laut Statistik heuer fünf Tage mehr geregnet hat als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

