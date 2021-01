Fahrerflucht: Sechsjähriger Bub bei Unfall leicht verletzt

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer soll am Montagvormittag in der Roßauer Lände in Wien-Alsergrund einen sechsjährigen Bub, der auf einem Fahrrad unterwegs war, angefahren haben. Der Lenker war laut Polizei in der Alserbachstraße in Fahrtrichtung Roßauer Lände unterwegs und wollte an der Kreuzung bei Grünlicht nach rechts in Richtung stadteinwärts abbiegen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wollte der sechsjährige Bub mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Roßauer Lände in Richtung Alserbachstraße auf dem Schutzweg bei Grünlicht der Fußgängerampel überqueren. Er war in Begleitung seines Vaters.

Fahrer gesucht

Dabei kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Bub zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Einsatzkräfte der Berufsrettung versorgten den Sechsjährigen vor Ort und konnten den Buben in der Obhut des Vaters belassen.

Der Lenker beging nach dem Verkehrsunfall Fahrerflucht. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen aufschreiben und übergab es den Polizisten.

