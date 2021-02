Fahndung: Taschendieb hebt Bargeld ab

Ein derzeit unbekannter Täter soll am 5. Dezember 2020 in einem Supermarkt in der Florian Hedorfer Straße in Wien-Simmering eine Geldbörse aus der Handtasche einer Frau gestohlen und anschließend mit ihrer Bankomatkarte Bargeld behoben haben. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Nun konnte die Polizei Fotos des mutmaßlichen Täters aus einer Überwachungskamera sichern. Hinweise werden, auch anonym, an die Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße, unter der Telefonnummer 01 / 31310 / 69345 erbeten.

