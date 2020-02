Fahndung nach Raub: Jugendlicher wurde mit Springmesser bedroht

Zwei unbekannte Männer haben am Samstag, 21. Dezember 2019, in den frühen Morgenstunden einen 17-Jährigen in der Nähe einer Busstation bei der Kennedybrücke in Wien-Hietzing überfallen. Einer der Verdächtigen versuchte dabei dem Opfer das Handy zu entreißen. Doch der junge Mann wehrte sich, sodass der zweite Täter ein Messer gezogen und den den 17-Jährigen damit zur Herausgabe des Telefons gezwungen haben soll. Danach flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Einer der beiden wird als zwischen 16 und 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und eine Herrenhandtasche.