Fahndung in Wien: Mann soll Frau mit Rollator beraubt haben

Der Zwischenfall ereignete sich bereits am 27. Mai gegen 19.45 Uhr in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten. Erst half der Gesuchte einer 54-jährigen Frau, die wegen einer Mobilitätseinschränkung mit einem Rollator unterwegs war, beim Ausstegien aus dem Bus der Linie 69A. Danach forderte er Geld.

Geld abgehoben

Die Frau gab ihm tatsächlich 5 Euro. Doch der Mann soll noch mehr gefordert und nach der Handtasche der Frau gegriffen haben. Trotz heftiger Gegenwehr gelangt es dem Unbekannten, der Frau die Tasche zu entreißen und in Richtung des 3. Bezirks zu flüchten. Danach hob er mit der geraubten Bankomatkarte Geld ab.