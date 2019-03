"Fabios" hat renoviert und feiert jetzt das Dolce Vita

Viel geschlafen hat Fabio Giacobello in den vergangenen Wochen nicht. Bis Samstag um 10 Uhr waren noch die Tischler da, dann kam ein Riesenputztrupp und schließlich das Personal, das sich in den Räumlichkeiten erst einmal einrichten musste. Am Montag war der Chef des Restaurant „Fabios“ in der Wiener Tuchlauben bis 3.30 Uhr am Werken, am Dienstag um 7 Uhr stand er schon wieder im Geschäft. Denn zum ersten Mal nach sieben Jahren hat das „Fabios“ renoviert.

In den vergangenen drei Wochen war das Restaurant geschlossen, weil die Bar einer Kompletterneuerung unterzogen wurde. „Ich wollte einfach eine gemütliche Bar, in der man überall das italienische Flair spürt“, sagt Giacobello. „Fraulich“ sollte es werden, weil das Restaurant und die Bar bisher so „männlich“ gewesen seien.

Statt dunklem Holz ist jetzt die Farbe ins „Fabios“ eingezogen. Die Polsterbezüge sind aus petrolfarbenem Samt, die Barhocker sind senfgelb. Die Nischen wurden etwas aufgelockert und wellenförmig angelegt, an der Wand wurden insgesamt zwölf Meter italienische Seidentapete (handbemalt und bestickt nach traditionell chinesischen Techniken, Anm.) angebracht – mit Kirschblütenmotiv. „Damit bin ich aufgewachsen“, sagt Giacobello. „Frühling in Mailand heißt, dass überall Kirschbäume blühen.“