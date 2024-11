Extrem gewalttätiges Schleppernetzwerk: 6 Festnahmen in Österreich

Ermittlungen, die über zwei Jahre andauerten, führten nun zur Zerschlagung eines Schleppernetzwerks in mehreren Ländern. An der Aktion waren Ermittlungsbehörden aus Österreich, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Polen, Serbien und dem Vereinigten Königreich beteiligt.

"Durch den konsequenten Kampf gegen die Schleppermafia ist die illegale Migration in den letzten beiden Jahren massiv zurückgegangen. Internationale Vernetzung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind dabei wichtige Schlüsselfaktoren", sagt Innenminister Gerhard Karner.

Verdachts der Schlepperei auch in Österreich

Im Rahmen der europaweiten Aktion kam es auch in Österreich zu umfangreichen Maßnahmen, darunter Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Sicherstellungen. In Wien wurde ein 24-jähriger Syrer von Bediensteten der Fremden- und Grenzpolizei (FPG) Ilz wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schlepperei festgenommen. Ebenfalls in Wien nahm das Bundeskriminalamt einen weiteren 24-jährigen Syrer fest.

Zusätzlich wurden durch das Landeskriminalamt Burgenland drei syrische Staatsbürger im Alter von 37, 43 und 46 Jahren in Wien festgenommen. In Innsbruck wurde eine weitere Person, ein 33-Jähriger Syrer, durch das Landeskriminalamt Tirol unterstützend für das Landeskriminalamt Burgenland festgenommen.

Im Zuge der Hausdurchsuchungen konnten mehrere tausend Euro Bargeld, Mobiltelefone und Tablets sichergestellt werden. Weitere Informationen zu den laufenden Ermittlungen werden nach Fortschritt dieser zu gegebenem Zeitpunkt veröffentlicht.