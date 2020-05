Exekutor delogierte die Falschen

Man kommt vom Urlaub nach Hause, spätabends an einem Sonntag. Gut erholt will man die Wohnungstür aufsperren. Aber die Tür ist nur angelehnt, in der Wohnung herrscht gähnende Leere. Komplett ausgeräumt.



Dieser Albtraum wurde für eine Familie aus Wien wahr. Während die gebürtigen Polen auf Urlaub in der Heimat waren, wurde ihre Wohnung in Ottakring vom Gerichtsvollzieher aufgebrochen und ausgeräumt. Ohne Vorwarnung, ohne Information. Ein Irrtum, wie sich herausstellte.