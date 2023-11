Ex-Freundin mit Tochter (5) aus Wohnung gesperrt: Wega rückte an

In der Nacht auf Sonntag drang ein 29 Jahre alter Senegalese in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Wien-Döbling ein, woraufhin es zu einem heftigen Streit kam. Der Mann soll seine 34-jährige Ex-Freundin geohrfeigt haben und sie dann, gemeinsam mit der 5-Jähriger Tochter, aus der Wohnung geworfen haben.

In der Wohnung befand sich noch die 2 Jahre alte gemeinsame Tochter.

