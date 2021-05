Ex-Frauensprecherin: „In der Moschee sollen die Frauen kochen und putzen“

„Ich habe mich geopfert“, sagt Fatma Akay-Türker. So sei sie im Vorjahr nicht nur als Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) zurückgetreten, sondern habe auch ihren Brotberuf als Islamlehrerin nur an den Nagel gehängt, „um endlich sprechen zu dürfen“. Über das verstaubte Geschlechterverständnis in der Chefetage der Religionsgesellschaft – weil dort müsse sich „dringend etwas ändern“.

An der Kritik, dass man(n) in der IGGÖ Stillstand bewahren wolle, hält Akay-Türker auch in ihrem neuen Buch „Nur vor Allah werfe ich mich nieder – Eine Muslimin kämpft gegen das Patriarchat“ fest. Dabei sei eine Abrechnung mit der Glaubensgemeinschaft gar nicht ihr primäres Motiv gewesen, sagt sie.

Freude und Enttäuschung

Viel mehr solle das Buch zum einen ihre Freude über den Koran zum Ausdruck bringen – weil „Gott die Frauen als Personen anspricht“; weil es in einzelnen Suren (Kapiteln) um Geschlechtergerechtigkeit, Menschenrechte, Mitsprache- und Wahlrecht für Frauen gehe.

Und zum anderen ihre Enttäuschung – über die Diskrepanz zwischen den theologischen Quellen und den gelebten Traditionen in der männlich dominierten Gesellschaft – nicht zuletzt in den Reihen der IGGÖ. Dort wolle man Frauen „auf ihre traditionelle Rolle reduzieren – als Ehefrau und Mutter. In die Moschee sollen die Frauen zwar gehen, aber dort kochen, putzen und aufräumen.“

"Lippenbekenntnis"

An Fortschritt seien IGGÖ-Präsident Ümit Vural und die aktuelle Führungsetage nicht interessiert, meint Akay-Türker. Deshalb wäre auch die Gründung des Gleichbehandlungsreferats, die jüngst verkündet wurde, bloß ein Lippenbekenntnis. Bevor sich gesellschaftlich etwas ändern könne, „muss sich die Mentalität ändern“.