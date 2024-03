Ex-Frau in Wien mit dem Umbringen bedroht: Mann flüchtig

Ein 38-Jähriger soll am Dienstagabend in Wien-Favoriten seine Ex-Frau (33) mit dem Umbringen bedroht haben, berichtete die Exekutive am Folgetag. Beim Eintreffen der Polizei war der Türke bereits verschwunden, sein Opfer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, der aber noch auf der Flucht ist.