Nach Vergewaltigung in Wiener Garageneinfahrt: Verdächtiger festgenommen

Seit vergangenem Freitag hat die Wiener Polizei nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger gesucht. Der Beschuldigte hatte in der Nacht auf Freitag eine 41-jährige Frau in Wien-Wieden auf dem Nachhauseweg aufgelauert, sie in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage gedrängt und dort offenbar vergewaltigt. Durch Hilferufe wurden Nachbarn auf die Frau aufmerksam, woraufhin der Täter flüchtete. Die 41-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie nun bekannt wurde, gab es in dem Fall einen Durchbruch. Am 17.03.2024 um 02.45 Uhr kontrollierten Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten in der Kolschitzkygasse einen 55-jährigen Ungarn. Die Polizisten stellten fest, dass gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot vorliegt, weshalb er festgenommen wurde. Eine aufmerksame Beamtin konnte in Folge aufgrund der Täterbeschreibung der Vergewaltigung den 55-Jährigen mit der Tat in Verbindung bringen.

Verdächtiger bestreite Vergewaltigung

Nach weiteren Erhebungen bestätigte sich der Verdacht, dass der 55-Jährige der mutmaßliche Täter der Vergewaltigung ist. Bei der Vernehmung gab er an, dass es zu "sexuellen Handlungen" kam, er bestreitet jedoch den Tatvorwurf der Vergewaltigung.

Nach der Vernehmung wurde der 55-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.