Ex-Bundesliga-Star in Wien wegen Betrugs und Veruntreuung angeklagt

Das bestätigte der Sprecher des Wiener Landesgerichts, Christoph Zonsics-Kral, am Freitag der APA. Die Anklage ist bereits rechtskräftig . Gegen den 33-jährigen Ex-Kicker dürfte demnach im Jänner verhandelt werden.

Schaden von über 240.000 Euro

Der Ex-Kicker befindet sich seit 18. September in Wien in U-Haft, nachdem er in Deutschland festgenommen und ausgeliefert wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm eine Reihe strafbarer Handlungen mit einer Schadenssumme von über 240.000 Euro vor. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.