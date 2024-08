Nach Betrugsurteil untergetauchter Ex-Fußballprofi verhaftet

Ein wegen Betrugs verurteilter Ex-Fußballprofi ist per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wien Ende Juli in Deutschland gefasst worden. Das teilte die Wiener Polizei am Dienstag mit. Der 32-Jährige habe nach Verhängung der bedingten Haftstrafe nicht mit den Behörden kooperiert und war untergetaucht.

Er soll u.a. falsche Versprechungen bei Investitionen in Internetwährungen gemacht haben. Der Schaden liegt im höheren sechsstelligen Bereich, weitere Opfer werden vermutet.