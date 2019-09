Events unterm praktischen Demo-Deckmantel

Eine Oldtimer-Parade, eine Techno-Party im Park oder ein Weltrekordversuch für das Guinnessbuch – all diese Veranstaltungen wurden in Wien heuer schon als Demonstration angemeldet. Letztere wird am Samstag stattfinden und am Nachmittag die Ringstraße lahmlegen. 800 E-Autos sollen zeitgleich im Konvoi durch die Stadt fahren. Organisiert wird das Event von Instadrive, einer Firma die E-Autos verleast. Unterstützer sind unter anderem das Verkehrsministerium, das Ministerium für Tourismus und Nachhaltigkeit, der ÖAMTC und auch die Stadt Wien.

Die Veranstaltung findet aber nicht nur Unterstützer. Vor allem die Tatsache, dass sie als Demonstration angemeldet ist, sorgt für Missmut. „Das Versammlungsrecht darf nicht missbraucht werden. Es braucht eine rechtliche Trennung zwischen Veranstaltungen und Demonstrationen. Nicht alles ist eine Demonstration“, sagt der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl ( ÖVP). Die Ringsperren hätten laut dem Bezirksvorsteher Dimensionen angenommen, bei denen die Innere Stadt zeitweise komplett vom Rest Wiens abgeschnitten sei.