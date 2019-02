Evakuierung nach Zimmerbrand in Meidling

Am Dienstagabend brach in einer Wohnung in der Ratschkygasse ein Brand aus. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen an. Auch die Wiener Berufsrettung wurde angefordert und stellte den Katastrophenzug ab, um Personen, die aus dem Haus gebracht wurden, zu versorgen.

Mehrere Personen versorgt

Es dauerte rund 30 Minuten, bis der Brand gelöscht war. Laut Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, wurden fünf Personen von den Sanitätern versorgt. Eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.