Lokalaugenschein: Die Retter der Wiener

Die Berufsrettung in Zahlen

850 Mitarbeiter sind bei der MA 70 in der Einsatzzentrale, in zwölf über das Stadtgebiet verteilten Rettungsstationen sowie in fünf Notarzteinsatz-Standorten im Einsatz. Im Jahr 2017 wurden von der Berufsrettung mehr als 163.000 Einsätze für die Wiener Bevölkerung abgewickelt und dabei mehr als 2.600.000 Kilometer zurückgelegt. In der Notrufleitstelle wurden in Summe mehr als 345.000 Einsätze, Betten und Fahrzeuge koordiniert. Der Wiener Rettungshubschrauber, der gemeinsam vom Christophorus Flugrettungsverein und der Berufsrettung Wien betrieben wird, flog im Vorjahr 1675 Einsätze.

In 24 Stunden läutet das Notruf-Telefon in der Leitstelle der Berufsrettung an die 1000-mal. Insgesamt sind in Wien tagsüber 40 bis 45 Rettungswägen im Einsatz.