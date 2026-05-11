Sicherheit beim Song Contest in Wien: "Sind nicht nervös, aber achtsam"

In dieser Woche geht der 70. Eurovision Song Contest in Wien über die Bühne. Am Dienstag findet das erste Halbfinale in der Stadthalle statt. Insgesamt treten 35 Länder gegeneinander an, so wenig wie noch nie seit 2004. Grund dafür ist unter anderem der Boykott gegen die Teilnahme Israels. Fans aus 75 Ländern reisen an, 95.000 Tickets für neun Shows wurden weltweit verkauft. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dementsprechend hoch. Darin sieht der Chef des Wien-Tourismus, Norbert Kettner, in der ZiB2 auch den größten Unterschied zum ESC 2015, der ebenfalls in Wien stattfand.

Song Contest war auch "in der Vergangenheit immer politisch"

"Das große Thema ist die Sicherheit", sagte Kettner. Die weltweite Lage und eine seit Längerem bestehende Terrorwarnstufe erforderten höhere Aufwendungen. Man habe jedoch "ein sehr gutes Konzept", sowohl in der Stadthalle als auch am Rathausplatz. Auch bei der Nervosität gebe es keinen Unterschied: "Wir sind nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Aber wir sind achtsam."